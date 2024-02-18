الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رحلة علمية لطلاب علوم الأرض بجامعة بنى سويف لمناجم الفوسفات بأبوطرطور

الزيارة
الزيارة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم كلية علوم الأرض رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة  لمناجم الفوسفات بأبوطرطور بالواحات، وذلك ضمن خطة التدريب العملي بالكلية لمادة الجيولوجيا الحقلية، وبإشراف الدكتور إبراهيم عبدالجيد عميد الكلية.

شرح عن خطط الأبحاث الجيولوجية ورفع معدلات الإنتاج

وأوضح رئيس الجامعة أن الرحلة تضمنت زيارة لموقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبوطرطور، مدينة الخارجة، واستمع الطلاب إلى شرح مفصل حول مراحل العمل والإنتاج بالشركة، وجهودها في توسيع خطط الأبحاث الجيولوجية ورفع معدلات الإنتاج وخطوات مشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات ودراسات الاستفادة من الخامات المصاحبة، بالإضافة إلى شرح التراكيب الجيولوجية بالهضبة وقطاعات الإنتاج بها.

وفى ختام الزيارة قدم وفد الكلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عبدالجيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور جودة إسماعيل العميد الأسبق لكلية العلوم، والدكتور حاتم سعد بكرى مدير وحدة الجودة والمشرف العلمي للرحلة، درع الكلية للمهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة الشركة، تقديرا لجهودهم في استقبال ودعم وفد الكلية في أكبر موقع تعديني على مستوى الجمهورية.

 إضافة 19 مدرجًا لخدمة طلاب جامعة بنى سويف

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، عن إضافة 19 مدرجا لخدمة طلاب جامعة بني سويف بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تم تصنيعها بالورش الإنتاجية بجامعة بني سويف، حيث تهدف جامعة بني سويف الأهلية إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وفق منظومة من المعايير والقيم الأساسية التي تحدد هوية الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى إلى تقدم التعليم والبحث العلمي، وتوفر البيئة الملائمة لتحقيق طموحات طلابها وهيئاتها التدريسية ومجتمعها الخارجي.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هذه المدرجات تم توزيعها على المباني الخاصة بقطاعات الجامعة، ومنها 7 مدرجات بمبنى قطاع العلوم الإنسانية، و12 مدرجا لمبنى القطاعات الطبية B،C،D، لتخدم 452 طالبا بقطاعات الجامعة المختلفة، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة للجامعة، وتلبية احتياجات الطلبة والعاملين، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات، ما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لإعداد الكوادر العلمية المدربة في مجالات العلوم التطبيقية والطبية والإنسانية والتكنولوجية من خلال برامجها التعليمية المختلفة وأستاذتها المتميزين في التخصصات المختلفة للحصول على خريجين مبدعين ومبتكرين، منتجين للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة ولنموها وريادتها وفقا للمواصفات العالمية.

بني سويف علوم الأرض جامعة بني سويف الفوسفات الواحات

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