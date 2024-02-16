الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوز لاعبى رفع الأثقال ببنى سويف بميداليات ذهبية وفضية على الجمهورية

اللاعبين
اللاعبين

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مسئولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبي رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف في لعبة رفع الأثقال على مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت "15، 17، 20 سنة" رجال، والتى استضافتها محافظة بورسعيد  خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري.

 تفاصيل نتائج لاعبي رفع الأثقال ببني سويف

أشار هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، إلى النتائج الرائعة التي حققها أبناء بني سويف في لعبة رفع الأثقال، والتي أسفرت عن فوز اللاعب محمد خالد عبد الستار على المركز الأول "الميدالية الذهبية"، تحت 15 سنة، بجانب الحصول على المركز الثانى "الميدالية الفضية"، تحت 17  سنة، فى ميزان 73 كجم، فيما فاز اللاعب عبدالرحمن أشرف عبود على المركز الأول "الميدالية الذهبية"، تحت 15 سنة، فى ميزان 81 كجم.

وفوز اللاعب  بدوى محمد بدوى  بالمركز الثانى "الميدالية الفضية" تحت 15 سنة، وعلى المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، تحت 17 سنة فى ميزان 55 كجم، في حين حصل اللاعب محمد مصطفى محمد على المركز الثالث “الميدالية البرونزية”، تحت 20 سنة فى ميزان 81 كجم.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبدالعظيم، مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة ومتابعة الدكتور أبو الخير عبدالتواب، وكيل المديرية للرياضة، ومدربي المراحل الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، وإداريي المراحل الكابتن محمد محمد خليفة، الكابتن ربيع هاشم عبد الفضيل، والكابتن إيمان حسين نور الدين مدير المشروع ببنى سويف.

بني سويف الشباب والرياضة رفع الأثقال الميدالية الفضية بالمشروع القومى للموهبة

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