الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف بنى سويف" تُحقق في واقعة عرض منتجات مصممة أزياء أمام مسجد

الأوقاف
الأوقاف

تُجري مديرية الأوقاف فى بنى سويف، تحقيقًا موسعًا فى واقعة قيام مصممة أزياء بعرض منتجات أزيائها أمام أحد المساجد بمنطقة شرق النيل، واستخدام سلالمه وساحته، فى جلسة تصوير لترويج منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مصممة الأزياء عبر حساباتها، صورا ومقاطع فيديو ترتدى خلالها، عبايات بألوان مختلفة أمام مسجد القنديل الأخضر، وجلست على نافورة المسجد الخارجى مرتديًة العباءة وحذاء قصيرا باللون الأسود، وتعرضت مصممة الأزياء لانتقادات وهجوم كبير.

وفوجئ أهالى بنى سويف بمصممة أزياء تقوم بعرض ملابس حريمى أمام مسجد القنديل الاخضر، والذى يقع فى منطقة الإسكان الاجتماعي شرق بني سويف.

بني سويف شرق النيل مسجد عارضة أزياء مديرية الأوقاف

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