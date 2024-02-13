11 مصابًا في انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

أصيب 11 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بين قريتي شريف باشا والشيخ على بمحافظة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي شريف باشا والشيخ على،ونتج عنه إصابة 11 شخصًا، بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن المصابين وهم: جملات عطا سعيد 49 سنة، مصابة بجروح وكدمات، ونورا عزيز فتحي 30 سنة مصابة بجروح وكدمات، ودوميانه عدلي شحاته 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وحسين حسن ياسين 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وفاطمة حسن ياسين 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات.

كما أصيب أدهم سيد حفني 18 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفتحية عبد المنعم إبراهيم 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومي عبد الله محمد 19 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وجمال محمد محمود 60 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وهنيه رمضان حسن 60 سنة مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وشعبان أحمد سيد 45 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراعين وجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق.