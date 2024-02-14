الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد طلابي من جامعة بني سويف يزور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

الزيارة
الزيارة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، زيارة وفد طلابي من أبناء الجامعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف؛ وذلك لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب"؛ بهدف توعية طلاب الجامعات وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد فاروق مدير عام ادارة رعاية الشباب بالجامعة.

وتضمنت الزيارة محاضرة حول "مخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيا في استقطاب وتجنيد الشباب واليافعين"، ومحاضرة بعنوان "الشباب والجماعات المتطرفة"، حول الاستراتيجيات التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في نشر أفكارها المتطرفة، وسُبل كشف زيف أفكارها وتحصين عقول الشباب من التضليل المُتعمد.

يذكر أن الزيارة سبقها تنظيم عددٍ من الزيارات لمرصد الأزهر في ضوء التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر، والكنيسة القبطية؛ لتوعية شباب الجامعات بالقضايا المختلفة وتنمية روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي.

وفي سياق آخر، شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في اجتماع  لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب المصري وذلك لوضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف.

 وخلال الاجتماع، قدم رئيس الجامعة،  اقتراحا بأهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعي فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون مع المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهات ذات الصلة.

واستعرض الدكتور منصور حسن،  رؤية جامعة بني سويف في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الإستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية التي قامت بها الجامعة خلال السنوات السابقة، والأبحاث والدراسات التي يُمكن تقديمها خلال المرحلة القادمة من خلال ما تتميز به الجامعة من كيانات علمية ومهنية يمكن الاستفادة بها.

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