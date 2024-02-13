توجيه عاجل من رئيس جامعة بنى سويف بشأن مصابى غزة

زار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من المرضى الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الحديد عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام بشري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

رئيس الجامعة يوجه بتقديم أوجه الرعاية الطبية

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، ومراعاة المرافقين من الأشقاء الذين حضروا مع المرضي وتوفير كل سبل الراحة لهم، وعمل برنامج ترفيهي للأطفال من المرافقين، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الجامعة، أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية مركزية بالنسبة لمصر، ومواقف الدولة المصرية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت جامعة بني سويف، أمس، عن استقبال استقبال المستشفيات الجامعية عددا من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة استقبلت أيضًا عددا من مرافقي الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتم تسكينهم بفنادق الجامعة وتقديم كل أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكل الخدمات التي تعمل على توفير كل سبل الراحة لهم.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبلها من مرضي الأورام، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم، وتجهيز كل الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة.

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