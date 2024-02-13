تحرير 20 محضر لمخالفات تموينية وصحية وبيئية ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ د.محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

أشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة" بشرق النيل مركز بني سويف، شملت محال تجارية ومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال (مركز علاج طبيعي، عيادة خاصة، معملي تحاليل) لمزاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضرًا لمركز جراحة وتجميل لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى. ومحضرًا لمركز خدمة أجهزة كهربائية يستخدم علامة تجارية شهيرة والإعلان عن نفسه كوكيل معتمد للعلامة الخاصة بالأجهزة الكهربائية من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه.

فيما تم تحرير أكثر من 20 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية شملت 6محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، محضرًا للمسئولين عن محل بيع سجائر وأدخنة لعرض وبيع سجاير مجهولة المصدر، والتحفظ على أكثر من ألفي علبة متنوعة، محضرًا لتدني مستوى النظافة، محضرين لحيازة وبيع لحوم ودجاج مجمدة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 500كجم لحوم و500 فرخة مجمدة.