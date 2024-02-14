الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة لـ"القومي للمرأة" حول الصحة الإنجابية وتشجيع الولادة الطبيعية ببني سويف

الندوة
الندوة

عقد المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بإشراف نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة علمية لرئيسات ومفتشات هيئة التمريض بمديرية الصحة عن الصحة الانجابية، وفوائد تشجيع الولادة الطبيعية ومخاطر الارتفاع المتزايد لمعدل عمليات الولادة القيصرية بدون داعى طبى متمشيا مع مبادرة وزارة الصحة لتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية وذلك نظرا لارتفاع معدلات الولادات القيصرية لتصل إلى 70% من إجمالى حالات الولادة طبقا للمسح الصحى للأسرة المصرية الصادر ديسمبر 2021 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

حاضر خلال الندوة، الدكتور مؤمن زكريا مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد كلية الطب البشرى ومدير وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة بنى سويف، وبحضور الدكتورة الزهراء محمود مدير عام التأمين الصحي سابقًا وعضو الفرع، وعزه حسين عضو الفرع.

وفي سياق آخر، أطلق المجلس القومي للمرأة ببني سويف مبادرة لبناء قدرات العاملات في المجال الصناعي بالتعاون مع إحدى المصانع للملابس لتدريب القيادات النسائية داخل المصنع لرفع مهاراتهن وتنمية قدراتهن استهدف التدريب موضوعات متعددة بناء علي تحديد الاحتياجات للقيادات النسائية الموجودة داخل المصنع.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إن التدريب بدأ في شهر يناير الماضي وتضمن الأسبوع الأول التدريب علي مهارات الإتصال والتفاوض والاقناع بينما تناول الأسبوع الثاني كيفية التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة وكيفية إدارة الوقت من خلال مدربي المجلس وجدي سعد نصر والدكتورة غادة طوسون.

فيما عقد فرع المجلس، لقاءً مع طالبات جامعة بني سويف التكنولوجية من أقسام ميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة المتجددة.

واستعرضت نرمين محمود مقرر فرع المجلس الأنشطة والخدمات المقدمة وكيفية قيام الفرع بدعم مشاركة الفتيات وبناء قدراتهن من خلال تقديم مختلف التدريبات الخاصة بالمهارات اللازمة لسوق العمل ومناقشة المشكلات التي تواجهه الفتيات في مجال الصناعة كسوق عمل مستقبلي لهن.

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بني سويف مديرية الصحة القومي للمرأة الصحة الإنجابية الولادة الطبيعية

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