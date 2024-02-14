محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسجد السيدة حورية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمسجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى ضمن مشروع درء الخطورة عن سطح المسجد، باعتباره أحد المساجد الأثرية والتاريخية بالمحافظة، حيث تضمنت تلك المرحلة تعقيم وتركيب الطبق الخشبي وعزل الرطوبة وأعمال العزل للأسطح وتركيب بلاط موزايكو للسطح وكمر معدني وترميم القبة ودهانها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إنه يجري حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، وتشمل ترميم الواجهات والأعمدة والمقرنصات والمئذنة والأسقف المزخرفة واستكمال الشبابيك الجصية وترميم المنبر والمحراب وكرسي المُقري والضريح ورفع كفاءات دورات المياه وتركيب دوائر لتغذية إنارة الواجهات والمسجد من الداخل وتركيب وحدات إنارة وتطوير منظومة الصوتيات.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، موجهًا بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفًا مكتبه ورئيس المدينة ومسئولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى