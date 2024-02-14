الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسجد السيدة حورية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمسجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى ضمن مشروع درء الخطورة عن سطح المسجد، باعتباره أحد المساجد الأثرية والتاريخية بالمحافظة، حيث تضمنت تلك المرحلة تعقيم وتركيب الطبق الخشبي وعزل الرطوبة وأعمال العزل للأسطح وتركيب بلاط موزايكو للسطح وكمر معدني وترميم القبة ودهانها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إنه يجري حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، وتشمل ترميم الواجهات والأعمدة والمقرنصات والمئذنة والأسقف المزخرفة واستكمال الشبابيك الجصية وترميم المنبر والمحراب وكرسي المُقري والضريح ورفع كفاءات دورات المياه وتركيب دوائر لتغذية إنارة الواجهات والمسجد من الداخل وتركيب وحدات إنارة وتطوير منظومة الصوتيات.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، موجهًا بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفًا مكتبه ورئيس المدينة ومسئولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الأولى
بني سويف محافظ بني سويف مسجد السيدة حورية الاثار وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وفد طلابي من جامعة بني سويف يزور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

11 مصابًا في انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

قطع المياه عن "إهناسيا" ببنى سويف فى هذا الموعد

توجيه عاجل من رئيس جامعة بنى سويف بشأن مصابى غزة

تحرير 20 محضر لمخالفات تموينية وصحية وبيئية ببني سويف

منتخب جامعة بني سويف "للكونغ فو" يحصد 9 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي

إصابة 5 في انقلاب توك توك ببني سويف ونقلهم للمستشفى

محافظ بني سويف يستعرض الجهود التنموية ولأنشطة الاقتصادية بالمحافظة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أردوغان فى القاهرة.. وقضايا الإقليم المشتعل على رأس المباحثات

الحشاشين وصيد العقارب أبرزها.. قائمة بوسترات وأسماء مسلسلات رمضان 2024 كاملة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بايدن يُشدد "الخناق" على نتنياهو.. وتوقعات بإجراءات أمريكية غير مسبوقة ضد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة