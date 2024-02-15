الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تستمر 10 أيام.. استعدادات لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي الصحة استعدادات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمُزمع تنفيذها على مرحلتين خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير الجاري وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.  

حملات لضبط معدلات الزيادة السكانية 

 ويتم ذلك فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء المدن والقرى بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلًا عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 تنفيذ الحملة التنشيطية سيتم على مرحلتين

أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف د. محمد يوسف، أنه سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس 22  الشهر الجاري وتشمل إدارات ( بني سويف، ببا، الفشن، سمسطا)، تليها المرحلة الثانية من 25 إلى 28 فبراير، وتشمل إدارات الواسطى، ناصر، اهناسيا)،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان" بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

 توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة مجانًا

أضافت الدكتورة مديحة سري مديرة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة "مجانًا"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي.

مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية،وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة.

بني سويف وزارة الصحة الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة حقك تنظمي

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