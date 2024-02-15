فوز كريم عبد التواب بذهبية بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز" ابن بني سويف" كريم عبد التواب، لاعب منتخب المصري لألعاب القوى البارالمبية، على الميدالية الذهبية وميدالية برونزية في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري، معرباُ عن سعادته بما حققه اللاعب في البطولة الدولية وحصده ميداليتين ذهبية وبرونزية.

وقال هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، إن اللاعب "كريم" الذي مثل المنتخب المصري في البطولة، قد حصل على الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر الفئة الطبية T44، محققًا زمنًا قدره 11.76ث، وهو رقم شخصي جديد، بجانب حصوله أيضا على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في نفس الفئة الطبية بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد أيضًا في البطولة الدولية لألعاب القوى البارالمبي التى اقيمت خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري بالإمارات.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا، لمناقشة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا الملف الحيوي.

أكد محافظ بني سويف، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية،ضمن خطة المحافظة للمشاركة في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، ومشيرا إلى التعاون المستثمرين المحافظة والوزارات والجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع في كافة محافظات مصر.