الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التعليم لانتهاء فترة عمله

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرًم  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة.

وأهدى  درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة في مجال التعليم خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية

أعرب عبد التواب عن شكره وتقديره للفتة الطيبة من المحافظ " د. محمد هاني غنيم"، بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبرًا عن بالغ تقديره لأعضاء لجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كافة مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف   لدعمه له خلال فترة عمله والجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة التعليم وايجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع

وعقد  محافظ بني سويف لقاءًا بحضور وكيل الوزارة السابق محمد عبد التواب ووكيل الوزارة المُكلف هاني عنتر"، ناقش خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع  تضمنت: سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني  وتكثيف المتابعة والمرور على المدارس لتحقيق الانضباط، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم،وكذا بحث استعدادات  مشاركة المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس المقبل وغيرها من الموضوعات والملفات

أكد  وكيل الوزارة "المُكلف" أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم  بالمحافظة مثمنًا الجهود التي قام بها وكيل الوزارة السابق محمد عبد التواب"خلال فترة توليه ملف التعليم، وأن يستثمر مما حققته المنظومة خلال الفترة الماضية لاستكمال  مسيرة  التطوير والنهوض بالقطاع، وذلك  تحت إشراف ومتابعة المحافظ " د.محمد هاني غنيم"

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات منظومة التعليم بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيرًا إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة التكامل والتناغم بين  كافة  الجهات ذات الصلة فى كل القطاعات وفي مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق رؤية مصر 2030، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عمل المؤسسات بروح الفريق الواحد والتكامل فيما بينها من أجل الصالح العام والدفع بجهود التنمية.

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