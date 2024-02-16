الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1000 مواطن خلال قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

القافلة ضمت 7 عيادات في 6 تخصصات

     
جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية بني عقبة مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1015 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 55، معمل طفيليات 37، حالات الأشعة العادية 10، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 46 حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

بني سويف الكشف على المرضي الصحة قافلة طبية حياة كريمه

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