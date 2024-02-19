مصرع رضيع وإصابة والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم في بني سويف

لقي طفل رضيع يبلغ من العُمر عام ونصف العام مصرعه، اليوم الإثنين، بينما أصيب والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهما، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

استقبل مستشفى الواسطى المركزي أسرة مكونة من أب وأم وطفل في حالة فقدان تام للوعي، وبإجراء الكشف الطبي عليهم تبين تعرضهما لحالة تسمم من جراء استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي دائرة قسم شرطة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم خضوعهم للفحوصات الطبية المتبعة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابان، وإيداع جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين عرضه على الطبيب الشرعي لفحصه وإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على أسباب الوفاة.

وأسفرت الواقعة عن مصرع الطفل «محمد ح.ج» وإصابة والديه «ح.ج.ح»، 29 عامًا، و«هـ.ع.ع» 27 عامًا بسبب استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وتحرر محضر الشرطة اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على ملابساتها وظروفها وأسبابها، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال الواقعة، وإصدار تصريح الدفن لتسليم الطفل لذويه للتمكن من دفنه بمقابر أسرته.