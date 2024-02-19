الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع رضيع وإصابة والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم في بني سويف

رضيع
رضيع

لقي طفل رضيع يبلغ من العُمر عام ونصف العام مصرعه، اليوم الإثنين، بينما أصيب والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهما، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.  

استقبل مستشفى الواسطى المركزي أسرة مكونة من أب وأم وطفل في حالة فقدان تام للوعي، وبإجراء الكشف الطبي عليهم تبين تعرضهما لحالة تسمم من جراء استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي دائرة قسم شرطة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم خضوعهم للفحوصات الطبية المتبعة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابان، وإيداع جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين عرضه على الطبيب الشرعي لفحصه وإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على أسباب الوفاة.

وأسفرت الواقعة عن مصرع الطفل «محمد ح.ج» وإصابة والديه «ح.ج.ح»، 29 عامًا، و«هـ.ع.ع» 27 عامًا بسبب استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وتحرر محضر الشرطة اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على ملابساتها وظروفها وأسبابها، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال الواقعة، وإصدار تصريح الدفن لتسليم الطفل لذويه للتمكن من دفنه بمقابر أسرته.

بني سويف الواسطي جثة غاز طفل

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف يتسلم جائزة تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام

"الدستور" داخل "أهلا رمضان" بميدان المديرية أكبر معارض بنى سويف

رحلة علمية لطلاب علوم الأرض بجامعة بنى سويف لمناجم الفوسفات بأبوطرطور

فوز لاعبى رفع الأثقال ببنى سويف بميداليات ذهبية وفضية على الجمهورية

الكشف وتوفير العلاج لـ1000 مواطن خلال قافلة طبية ببنى سويف

فوز كريم عبد التواب بذهبية بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية

تستمر 10 أيام.. استعدادات لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

"أوقاف بنى سويف" تُحقق فى واقعة عرض منتجات مصممة أزياء أمام مسجد

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو