جامعة بني سويف الأهلية تُعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث "الأربعون النووية"، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مديرية أوقاف بني سويف واتحاد الطلاب في الفترة ما بين 18- 20 فبراير الجاري وبمشاركة 135 طالبًا وطالبة على مستوي كافة البرامج، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر دواد النائب الاكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن الجامعة حريصة على تنوع الأنشطة الطلابية لتشمل الثقافية والرياضية والدينية والفنية، وتساهم الدينية في اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعميق الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم، فضلًا عن ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية لدى الطلاب.

ولفت إلى أن المسابقة جاءت في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة حيث شمل المستوي الأول حفظ القرآن كاملًا، والمستوي الثاني نصف القرآن، والمستوي الثالث ثلث القران.

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة للفائزين من الطلاب والشكر لكل المشاركين والقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم والمنسقين علي جهودهم وتشجيعهم للطلاب علي المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وجاءت نتائج مسابقة القرآن الكريم المستوي الأول بفوز الطالبة السراء عادل عبد الله بكلبة الحاسبات بالمركز الأول، والطالبة حبيبة عبد الرحمن أحمد بكلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة شروق أحمد حمدي بكلية الصيدلة بالمركز الثالث، والطالبة شهد محمد عاشور بكلية الصيدلة بالمركز الرابع، والطالبة خلود محمد ربيع كلية الصيدلة المركز الخامس.



بينما سجل المستوي الثاني فوز الطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الأول، والطالبة شروق سيد عبد اللطيف كلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة وسام عبد الحميد سلامة كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثالث.

والطالبة ندا حسام مصطفي بالمركز الرابع كلية الطب البشري، والطالبة أروي عصام يحي كلية العلاج الطبيعي بالمركز الخامس.

وسجل المستوي الثالث فوز الطالبة آلاء محمد محمود كلية الطب البشري بالمركز الأول، والطالب احمد جمال عبد السلام كلية الإعلام بالمركز الثاني، والطالب احمد نبيل احمد كلية طب الأسنان بالمركز الثالث، والطالبة، زهرة النميري محمد كلية التمريض بالمركز الرابع.

فيما سجلت مسابقة الأحاديث فوز الطالب عبد الرحمن خيري محمد كلية الصيدلة بالمركز الأول، والطالبة آية عبد السلام رجب كلية الحاسبات بالركز الثاني، والطالبة أسماء مسلم عرابي كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثالث، والطالب احمد عمر فتحي كلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة رحمة عبد العظيم محمد بالمركز الخامس، والطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الخامس مكرر.