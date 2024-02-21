الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بني سويف توافق على طلبات تعديل وإلغاء وترحيل شوارع 

الاجتماع
الاجتماع

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من  الموضوعات وطلبات من المواطنين يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات، وترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

 جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياءالعربي "مقررة المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

ووافق المجلس على طلب مقدم من مواطنين لإدارة التخطيط العمراني"متضمنًا" الالتماس بإضافة شارع بعرض 6 متر بطول قطعة أرض ملكهما، والكائنة بقرية دموشيا مركز بني سويف، والموافقة على طلب مقدم من أحد المواطنين ببني هارون يلتمس إلغاء شارع يقسم قطعة الأرض التي يملكها ورغبته في بناء كامل المساحة "قطعة واحدة" دون تقسيم، فضلًا عن الموافقة على طلب مواطن باعتماد شارع موجود على الطبيعة بعرض 6متر تطل عليه قطعة الأرض التي يمتلكها بقرية اهناسيا الخضراء، بجانب الموافقة على الطلب الخاص بإلغاء شارع بعرض 6 متر بالمخطط التفصيلي المُعتمد لمدينة ناصر، والذي تقدم به أحد أهالي قرية بني زايد مركز ناصر.

كما وافق المجلس، على طلب تقدم به أحد المواطنين يلتمس فيه ترحيل شارع بالمخطط التفصيلي لقرية أبو صير الملق الواسطى، وعمل امتداد للشارع بمقدار 10 أمتار ليصل للشارع المراد ترحيله، وكذا الموافقة على ترحيل شارع معتمد بعرض 6 متربالمخطط التفصيلي إلى الجهة الشرقية ناحية منشأة الأمراء التابعة لمجلس قروي العواونة  مركز إهناسيا، والموافقة على طلب لمواطنين برفع مقترح وحدة صحية على مساحة 700 متر من خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية منيل موسى مركز ببا وتحويلها لسكني، نظرًا لتخصيص قطعة أرض بديلة عن طريق التبرع.

كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بقرية الحمام مركز ناصر، يلتمس فيه إلغاء شارع معتمد بعرض 4 متر وترحيل شارع بعرض 6 متر مسافة 10متر يمربقطعة أرض ملك بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية حفاظا على الملكية، وكذا الموافقة على طلب تقدم به مواطن لإلغاء جزء من شارع معتمد بعرض 4 متر يمر بقطعة أرض "ملكه" بطول 16 مترا بمخطط قرية دنديل مركز ناصر، فيما تمت الموافقة على تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي العام لقرية إبشنا ليكون 18 متر بدلا من 12 مترًا، في ضوء موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

بني سويف المجلس التنفيذي وكلاء وزارات محافظ بني سويف اجتماع

مواد متعلقة

جامعة بني سويف الأهلية تُعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث خطة العمل لضمان انتظام وتطوير العملية التعليمية

محافظ بني سويف يهدي منظومة "الخطة الاستثمارية" جائزة تميز الأداء

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1100 مواطن ببني سويف 

محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التعليم لانتهاء فترة عمله

مصرع رضيع وإصابة والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم في بني سويف

محافظ بنى سويف يتسلم جائزة تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام

"الدستور" داخل "أهلا رمضان" بميدان المديرية أكبر معارض بنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية