"قومى المرأة" ببنى سويف ينظم ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه

عقد المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه إيمانًا برفع الوعي بأهمية المياه وحمايتها من التلوث والهدر وذلك بالتنسيق بين المجلس وإدارة الإعلام والموارد المائية بوزارة الرى.

وقالت نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الندوة تناولت تعريف الجمهور المستهدف بالتحديات المائية والحلول التي تقوم بها الدولة في سبيل مواجهتها وأثر التغيرات المناخية علي الموارد المائية واثراء المعرفة لدى الجمهور وتقديم معلومات تثقيفية وعرض أفلام توعوية حاضر فى اللقاء إيمان قابيل وهبة الله عبدالعزيز إدارة الإعلام والتوعية المائية بوزارة الرى.