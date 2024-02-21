الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة" ببنى سويف ينظم ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه إيمانًا برفع الوعي بأهمية المياه وحمايتها من التلوث والهدر وذلك بالتنسيق بين المجلس وإدارة الإعلام والموارد المائية بوزارة الرى.

وقالت نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الندوة تناولت تعريف الجمهور المستهدف بالتحديات المائية والحلول التي تقوم بها الدولة في سبيل مواجهتها وأثر التغيرات المناخية علي الموارد المائية واثراء المعرفة لدى الجمهور وتقديم معلومات تثقيفية وعرض أفلام توعوية حاضر فى اللقاء إيمان قابيل وهبة الله عبدالعزيز إدارة الإعلام والتوعية المائية بوزارة الرى.

FB_IMG_1708539966630
FB_IMG_1708539972999
بني سويف القومي للمرأة نهر النيل وزارة الري تلوث المياه

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

بني سويف توافق على طلبات تعديل وإلغاء وترحيل شوارع 

تنفيذي بنى سويف يوافق على إطلاق اسم الشهيد محمد رجب عبدالعال على مدرسة بهبشين

جامعة بني سويف الأهلية تُعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث خطة العمل لضمان انتظام وتطوير العملية التعليمية

محافظ بني سويف يهدي منظومة "الخطة الاستثمارية" جائزة تميز الأداء

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1100 مواطن ببني سويف 

محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التعليم لانتهاء فترة عمله

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية