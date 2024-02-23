الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

10 مصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

الحادث
الحادث

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة محافظة بني سويف.

بلاغ بتلقي وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

9 سيارات لنقل المصابين 

انتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم صلاح خليفة عامر 41 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد ناجح محمد 33 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم، وزياد رجب جابر 18 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وزياد خليفة عامر 35 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، وأحمد خليفة على 38 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني.

أسماء المصابين

كما أصيب نصفي عبدالفتاح خلف 65 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدان محمود أحمد 44 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكريم خالد بطل 18 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطه خليفة محمد 30 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صبحي فؤاد 32 سنة، مصابًا بجروح وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيمن حوالي 7 سم، وجميعهم مقيمون بنزلة البرقي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام 

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الحادث
الحادث
الحادث
الحادث
بني سويف الفيوم المنيا الفشن الصحراوي الغربي

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