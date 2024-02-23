الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الصيادلة الجُدد ببني سويف

اللقاء
اللقاء

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "لتنمية مهارات  للصيادلة المُكلفين الجُدد"ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

أوضح الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج، الذي تم عقده على مدار 5 أيام، شارك فيه نحو 58 صيدليًا، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

وتضمن البرنامج محاضرة  لمدير الفرع بافتتاح البرنامج والترحيب بالحضور، ثم محاضرة للدكتورة رضوى عبدالغفار، مدير إدارة التموين الطبي سابقًا عن "مبادئ الإدارة"، محاضرة ثانية للدكتور عزت شحاتة مدير إدارة التفتيش المالي والإداري عن "السلوك الوظيفي" بجانب محاضرة للدكتورة رضوى محمد سيد، مدير إدارة التموين الطبي عن التعريف بلوائح المشتريات والمخازن الطبية.

وحاضرت الدكتورة الزهراء عصمت سلطان، مدير الصيدليات ورئيس قسم الكلينكال بمستشفى بنى سويف الجامعي عن "التعريف بأساسيات العمل الإكلينيكي"، بينما تناولت الدكتورة أسماء سيد محمد صيدل، كلينيكال "التطبيق الفعلي لأعمال الكلينكال "، والدكتورة حنان خلف، مدير إدارة الجودة عن "الجودة داخل الصيدليات"، ومحاضرة للدكتورة رشا أبو النجا رئيس قسم الصيدليات عن "الميكنة الحديثة بالتموين الطبى" و"بروتوكولات صرف العلاج داخل الصيدليات، فضلًا عن محاضرة للدكتورة أسماء عز الدين تفتيش صيدلي عن"اللوائح المنظمة داخل التموين الطبي، إضافة إلى محاضرة للأستاذة هالة عبد التواب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية عن "تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الصيدليات.

وفي ختام البرنامج التدريبي اليوم، تم الإعلان عن توزيع الصيادلة على وحدات التأمين الصحي بني سويف (المستشفى والعيادات) بناءً على اللجنة المشكلة للتوزيع.

بني سويف التأمين الصحي الصيادلة السلامة والصحة المهنية وزارة الصحة

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