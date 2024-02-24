السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الموجة الـ22.. إزالة 14 حالة تعدٍ في أول أيام المرحلة الثانية ببني سويف

الحملة
الحملة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ22 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدّه أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 21 قيراطًا من الأرض الزراعية، في اليوم الأول من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى منتصف مارس المقبل، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية "الحالية" من 24 فبرايرإلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.

بني سويف الإزالات أملاك الدولة المرحلة الثانية أرض زراعية

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