الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأقباط يودعون شهر طوبة.. تعرف على التاريخ القبطي اليوم

التاريخ القبطي
التاريخ القبطي

يكثر البحث عن التاريخ القبطي اليوم، ويحل اليوم الثلاثين والأخير من شهر طوبة خامس شهور الأقباط لعام 1740 للشهداء بحسب التقويم القبطي
وفيه يقرأ الاقباط عدة قراءات تاتي كالاتي:
العشية

مزامير 68: 25 - 26
متى 26: 6 - 13
باكر

مزامير 8: 2 - 3
يوحنا 4: 15 - 24

قراءات القداس

البولس

افسس 5: 8 - 21
الكاثوليكون

1 بطرس 3: 5 - 14
الإبركسيس

اعمال 21: 5 - 14
السنكسار

 استشهادالعذارى بيستيس وهلبيس واغابى وامهن صوفية

نياحة البابا مينا الاول ال47

 نياحةالقديس ابراهيم المتوحد

الإنجيل 
مزامير 45: 14 - 15
متى 25: 1 – 13
من جهة اخرى التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، بحضور نيافة الأنبا بيتر أسقف الإيبارشية، والدكتور مجدي إسحق.
استهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية حملت عنوان "الكاهن ودوره الكنسي" وعقب الكلمة أجاب على أسئلة الآباء الكهنة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من الخدام من أعضاء المؤسسة القبطية الأرثوذكسية للشباب بالدول الإسكندنافية، Koptisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (KOUF) بصحبة الأب القس يوسف جبران كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بسودرتاليا، بالسويد الذين قدموا خلال الأيام الماضية خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، وزاروا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتعرفوا على معالمها.
رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية، وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، جناب الأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا، الذي
قدم تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.
 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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