ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الإثنين 19-2-2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين المتهمين عن تاريخ النهاردة، مع اقتراب انتهاء شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب.

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا السياق، نستعرض لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين الموافق 11 أمشير 1740ق، في التقويم القبطي.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الإثنين

يأتي 19 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

ويأتي 9 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

ويأتي 11 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد نهاية شهر أمشير 1740ق

قد بدأ أبو الزعابيب يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا، لينتهي يوم 9 مارس 2024.

ترتيب الشهور القبطية 2024

شهر توت: من يوم 11 سبتمبر وحتي يوم 10 أكتوبر.

شهر بابه: من يوم 11 أكتوبر وحتي يوم 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من يوم 11 نوفمبر وحتي يوم 9 ديسمبر.

شهر كيهك: من يوم 10 ديسمبر وحتي 8 يناير.

شهر طوبة: من يوم 9 يناير وحتي يوم 8 فبراير.

شهر أمشير: من يوم 9 فبراير وحتي يوم 9 مارس.

شهر برمهات: من يوم 10 مارس وحتي يوم 8 إبريل.

شهر برمودا: من يوم 9 إبريل وحتي يوم 8 مايو.

شهر بشنس: من يوم 9 مايو وحتي يوم 7 يونيو.

شهر بؤونة: من يوم 8 يونيو وحتي يوم 7 يوليو.

شهر أبيب: من يوم 8 يوليو وحتي يوم 6 أغسطس.

شهر مسرى: من يوم 7 أغسطس وحتي يوم 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من يوم 6 سبتمبر وحتي يوم 10 سبتمبر.

العد التنازلي لعيد الفطر المبارك 2024

وفي هذا الإطار، سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في حالة كانت عِدة رمضان 30 يوما وهو المتوقع إن شاء الله أو يوم الثلاثاء 09 أبريل في حالة كانت عِدة رمضان 29 يوما، أي متبقي نحو 50 يوما.