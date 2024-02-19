الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم

أمشير
أمشير

ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الإثنين 19-2-2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين المتهمين عن تاريخ النهاردة، مع اقتراب انتهاء شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب.

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا السياق، نستعرض لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين الموافق 11 أمشير 1740ق، في التقويم القبطي.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الإثنين

يأتي 19 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.
ويأتي 9 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
ويأتي 11 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد نهاية شهر أمشير 1740ق

قد بدأ أبو الزعابيب يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا، لينتهي يوم 9 مارس 2024.

متى رمضان 2024 العد التنازلي.. اعرف موعد شهر رمضان المبارك

ترتيب الشهور القبطية 2024

شهر توت: من يوم 11 سبتمبر وحتي يوم 10 أكتوبر.
شهر بابه: من يوم 11 أكتوبر وحتي يوم 10 نوفمبر.
شهر هاتور: من يوم 11 نوفمبر وحتي يوم 9 ديسمبر.
شهر كيهك: من يوم 10 ديسمبر وحتي 8 يناير.
شهر طوبة: من يوم 9 يناير وحتي يوم 8 فبراير.
شهر أمشير: من يوم 9 فبراير وحتي يوم 9 مارس.
شهر برمهات: من يوم 10 مارس وحتي يوم 8 إبريل.
شهر برمودا: من يوم 9 إبريل وحتي يوم 8 مايو.
شهر بشنس: من يوم 9 مايو وحتي يوم 7 يونيو.
شهر بؤونة: من يوم 8 يونيو وحتي يوم 7 يوليو.
شهر أبيب: من يوم 8 يوليو وحتي يوم 6 أغسطس.
شهر مسرى: من يوم 7 أغسطس وحتي يوم 5 سبتمبر.
شهر النسئ: من يوم 6 سبتمبر وحتي يوم 10 سبتمبر.

العد التنازلي لعيد الفطر  المبارك 2024

وفي هذا الإطار، سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في حالة كانت عِدة رمضان 30 يوما وهو المتوقع إن شاء الله أو يوم الثلاثاء 09 أبريل في حالة كانت عِدة رمضان 29 يوما، أي متبقي نحو 50 يوما.

اقرأ أيضًا

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

النهاردة كام أمشير 2024 النهارده كام أمشير كام أمشير 2024 ورقة نتيجة اليوم موعد نهاية شهر أمشير 1740ق ترتيب الشهور القبطية 2024 العد التنازلي لعيد الفطر المبارك 2024

مواد متعلقة

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد 11-2-2024

الأكثر قراءة

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

حماس: 3 شروط لن نتنازل عنهم لإطلاق سراح المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة