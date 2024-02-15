النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً جوجل الشهير، وذلك مع استمرار شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب والطقس المتغير والعواصف، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر، يوافق اليوم الخميس 7 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي، قد بدأ شهر أمشير والمعروف بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا لينتهي يوم 9 مارس القادم.



ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يوافق 15 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يوافق 5 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

و يوافق 7 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

النهاردة كام شعبان 1445

اليوم الخميس يوافق 5 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

الشهور القبطية بالترتيب

وفي هذا الإطار، نرصد لكم الشهور القبطية بالترتيب، جاءت كالتالي:

شهر توت يبدأ 11 سبتمبر وينتهي 10 أكتوبر.

شهر بابه يبدأ 11 أكتوبر وينتهي 10 نوفمبر.

شهر هاتور يبدأ 11 نوفمبر وينتهي 9 ديسمبر.

شهر كهيك يبدأ 10 ديسمبر وينتهي 8 يناير.

شهر طوبة يبدأ 9 يناير وينتهي 8 فبراير.

شهر أمشير يبدأ 9 فبراير وينتهي 9 مارس.



شهر برمهات يبدأ 10 مارس وينتهي 8 إبريل.

شهر برمودا يبدأ 9 إبريل وينتهي 8 مايو.

شهر بشنس يبدأ 9 مايو وينتهي 7 يونيو.

شهر بؤونة يبدأ 8 يونيو وينتهي 7 يوليو.

شهر أبيب يبدأ 8 يوليو وينتهي 6 أغسطس.

شهر مسرى يبدأ 7 أغسطس وينتهي 5 سبتمبر.

شهر النسئ يبدأ 6 سبتمبر وينتهي 10 سبتمبر.

الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر أمشير

نظرًا لكثرة الرياح فيه تتمثل في:

أمشير أبو الزعابيب الكتير.

أمشير ياخد العجوزة ويطير.

أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة.

أمشير تساوي الطويل مع القصير.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

وفي هذا السياق، تقويم شهر فبراير الجاري هو 29 يوما فقط، لذا يتبقى نحو 24 يومًا فقط على أول رمضان 1445، وسيكون مطلع شهر رمضان هو يوم الاثنين 11 مارس 2024، وستكون وعدته ستكون 30 يومًا.