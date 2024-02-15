الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

الطقس فى أمشير
الطقس فى أمشير

ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً جوجل الشهير، وذلك مع استمرار شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب والطقس المتغير والعواصف، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر

النهاردة كام أمشير 2024 في محافظات مصر، يوافق اليوم الخميس 7 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي، قد بدأ شهر أمشير والمعروف بالرياح المثيرة للرمال والأتربة،  يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا لينتهي يوم 9 مارس القادم.
 

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الخميس:

يوافق 15 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يوافق 5 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.
و يوافق 7 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

النهاردة كام شعبان 1445

اليوم الخميس يوافق 5 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

الشهور القبطية بالترتيب

وفي هذا الإطار، نرصد لكم الشهور القبطية بالترتيب، جاءت كالتالي:

شهر توت يبدأ 11 سبتمبر وينتهي 10 أكتوبر.
شهر بابه يبدأ 11 أكتوبر وينتهي 10 نوفمبر.
شهر هاتور يبدأ 11 نوفمبر وينتهي 9 ديسمبر.
شهر كهيك يبدأ 10 ديسمبر وينتهي 8 يناير.
شهر طوبة يبدأ 9 يناير وينتهي 8 فبراير.
شهر أمشير يبدأ 9 فبراير وينتهي 9 مارس.

النهارده كام أمشير 2024 وموعد نهاية الشتاء


شهر برمهات يبدأ 10 مارس وينتهي 8 إبريل.
شهر برمودا يبدأ 9 إبريل وينتهي 8 مايو.
شهر بشنس يبدأ 9 مايو وينتهي 7 يونيو.
شهر بؤونة يبدأ 8 يونيو وينتهي 7 يوليو.
شهر أبيب يبدأ 8 يوليو وينتهي 6 أغسطس.
شهر مسرى يبدأ 7 أغسطس وينتهي 5 سبتمبر.
شهر النسئ يبدأ 6 سبتمبر وينتهي 10 سبتمبر.

الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر أمشير

نظرًا لكثرة الرياح فيه تتمثل في:

أمشير أبو الزعابيب الكتير.
أمشير ياخد العجوزة ويطير.
أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة.
أمشير تساوي الطويل مع القصير.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

وفي هذا السياق، تقويم شهر فبراير الجاري هو 29 يوما فقط، لذا يتبقى نحو 24 يومًا فقط على أول رمضان 1445، وسيكون مطلع شهر رمضان هو يوم الاثنين 11 مارس 2024، وستكون وعدته ستكون 30 يومًا.

اقرأ أيضًا

النهاردة كام أمشير 2024؟

النهاردة كام أمشير 2024 كام أمشير 2024 في محافظات مصر ورقة نتيجة اليوم النهاردة كام شعبان 1445 الشهور القبطية بالترتيب الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر أمشير كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد 11-2-2024

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى