الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

 ما زال يستقر سعر الذهب في معاملاته اليومية في السوق المصرية خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا فيه بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات والتي أثرت بدورها على سعر الذهب في مصر.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 في السوق المصري وفق آخر تحديث للأسعار والذي يتذبذب لعدة جنيهات ما بين الارتفاع والانخفاض. 

سعر الذهب اليوم في مصر  

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3360 جنيها وللشراء 3406 جنيهات
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3080 جنيها وللشراء 3122 جنيها 
سعر الذهب عيار 21 للبيع 2940 جنيها وللشراء 2980 جنيها 
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2520 جنيها وللشراء 2554 جنيها

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1960 جنيها وللشراء 1987 جنيها 
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1680 جنيها وللشراء 1703 جنيها 
سعر الجنيه الذهب للبيع 23520 جنيها وللشراء 23840 جنيها
 

توقعات سعر الذهب 2024

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الذهب بالدولار  

استقر سعر الذهب العالمي للاونصة 2034 دولارا أمريكيا للبيع و2033 دولارا أمريكيا للشراء وهو ما يعادل بالجنيه المصري للبيع 104496 جنيها وللشراء 105918 جنيها.
 

إقرأ أيضا 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في السعودية 

سعر جرام الذهب عيار 24 

245.09 ريال سعودي

 65.36 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 22 

224.67 ريال سعودي

 59.91 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 21 

214.45 ريال سعودي 

57.19 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 18 

183.82 ريال سعودي

 49.02 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 14

 142.97 ريال سعودي

 38.13  دولار أمريكي 
سعر أونصة الذهب

 بيع 7،623.15 ريال سعودي

 2،032.84 دولار أمريكي  
سعر أونصة الذهب

 شراء 7،626.90 ريال سعودي 

2،033.84 دولار أمريكي 


 

txt

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

txt

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

txt

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر 

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية