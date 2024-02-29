سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار
ما زال يستقر سعر الذهب في معاملاته اليومية في السوق المصرية خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا فيه بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات والتي أثرت بدورها على سعر الذهب في مصر.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 في السوق المصري وفق آخر تحديث للأسعار والذي يتذبذب لعدة جنيهات ما بين الارتفاع والانخفاض.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 للبيع 3360 جنيها وللشراء 3406 جنيهات
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3080 جنيها وللشراء 3122 جنيها
سعر الذهب عيار 21 للبيع 2940 جنيها وللشراء 2980 جنيها
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2520 جنيها وللشراء 2554 جنيها
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14 للبيع 1960 جنيها وللشراء 1987 جنيها
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1680 جنيها وللشراء 1703 جنيها
سعر الجنيه الذهب للبيع 23520 جنيها وللشراء 23840 جنيها
سعر الذهب بالدولار
استقر سعر الذهب العالمي للاونصة 2034 دولارا أمريكيا للبيع و2033 دولارا أمريكيا للشراء وهو ما يعادل بالجنيه المصري للبيع 104496 جنيها وللشراء 105918 جنيها.
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى مصر للبيع والشراء
سعر الذهب في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24
245.09 ريال سعودي
65.36 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 22
224.67 ريال سعودي
59.91 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 21
214.45 ريال سعودي
57.19 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 18
183.82 ريال سعودي
49.02 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 14
142.97 ريال سعودي
38.13 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب
بيع 7،623.15 ريال سعودي
2،032.84 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب
شراء 7،626.90 ريال سعودي
2،033.84 دولار أمريكي