كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل جواهرجي عقب سطو مسلح عليه داخل المحل الخاص به.

وأشار المصدر أن كاميرات المراقبة أوضحت أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم

ورصدت الكاميرات أن المتهم ظل في المحل لمدة ٤ ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية بزعم أنه مشتري ويقوم باستثمار أمواله في الذهب وأوهم المجني عليه أنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوعه.

و غادر العاملين المحل في مواعيد العمل الرسمية الا أن المجني عليه ظل ينظر المتهم علي أمل احضاره المبلغ المالي واتمام البيعه الا أنه فوجئ بالمتهم وصل للمحل بدون حقيبة الأموال واستخرج سكين وسدد له عدة طعنات وقام بالاستيلاء علي المشغولات الذهبية وفر هاربا.

كانت شهدت منطقة بولاق أبو العلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ بالفرار بعد سرقة محتوياته.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسن الخناجري.