الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

النيابة تستجوب ملاك المحلات المجاورة لجواهرجى تعرض لسطو مسلح فى بولاق أبو العلا

نيابة
نيابة

تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم، التحقيق في واقعة مقتل تاجر ذهب  يدعى حسني الخناجري، على يد 6 ملثمين لسرقته في منطقة بولاق أبو العلا.

وتستجوب جهات التحقيق حاليًا عددا من عمال وملاك المحلات المجاورة لمحل القتيل حول ملابسات الحادث وتسليم نسخ من فيديوهات كاميرات المراقبة وقت وقوع الحادث لتتبع خط سير وهروب المتهمين.

تبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام "شاكوش" حيث استولى اللصوص على معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي إثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل.

بفحص كاميرات المراقبة تبين قيام 6 ملثمين كانوا يرتدون الكمامات لإخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة، وتم تحرير محضر، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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