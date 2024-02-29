الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

يبحث الكثيرون عن تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار، خاصة بعد حالة الانخفاض الملحوظ التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، ويرصد الدستور في التقرير التالي تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند آخر مستوياته 3428.5 جنيه للبيع، و3371.4 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3000 جنيه للبيع، و2950 جنيها للشراء.

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 2571.4 جنيه للبيع، و2528.5 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 2005.7 جنيه للبيع، و1972.2 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24000 جنيه للبيع، و23600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند آخر مستوياته 3428.5 جنيه للبيع، و3371.4 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3000 جنيه للبيع، و2950 جنيها للشراء.

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 2571.4 جنيه للبيع، و2528.5 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 2005.7 جنيه للبيع، و1972.2 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24000 جنيه للبيع، و23600 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر عند معدلاته ، التي تراجع إليها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب اليوم عند 2036.42 دولار للأونصة فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2045.00 دولارا.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الذهب btc اليوم في مصر، 116475 جنيه.

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض في التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم الذهب الدولار السوق السوداء سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الجنيه

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70