يبحث الكثيرون عن تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار، خاصة بعد حالة الانخفاض الملحوظ التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، ويرصد الدستور في التقرير التالي تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند آخر مستوياته 3428.5 جنيه للبيع، و3371.4 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3000 جنيه للبيع، و2950 جنيها للشراء.

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 2571.4 جنيه للبيع، و2528.5 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 2005.7 جنيه للبيع، و1972.2 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24000 جنيه للبيع، و23600 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند آخر مستوياته 3428.5 جنيه للبيع، و3371.4 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3000 جنيه للبيع، و2950 جنيها للشراء.

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 2571.4 جنيه للبيع، و2528.5 جنيه للشراء.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 2005.7 جنيه للبيع، و1972.2 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24000 جنيه للبيع، و23600 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر عند معدلاته ، التي تراجع إليها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب اليوم عند 2036.42 دولار للأونصة فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2045.00 دولارا.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الذهب btc اليوم في مصر، 116475 جنيه.