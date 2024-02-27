موعد استطلاع هلال رمضان 2024.. موعد آذان المغرب في رمضان 2024

ينتظر الملايين من المسلمين موعد استطلاع هلال رمضان 2024 لكونه شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات وفيه ليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر وهى ليلة القدر التي أنزل فيها الله سبحانه وتعالى القرآن على سيدنا محمد في غار حراء.



موعد استطلاع هلال رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال رمضان 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل حيث تستطلع اللجنة الشرعية الهلال لتحديد غرة الشهر الكريم من خلال 7 مراصد مختلفة على مستوى الجمهورية حيث ترفع كل لجنة تقرير الرؤية لدار الإفتاء المصرية لإعلان ثبوت رؤية هلال شهر رمضان من عدمه.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء معامل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا تعد نهائية إلا عقب إقرارها رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية.



الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

لم يعد متبقي على شهر رمضان المبارك إلا 13 يوما فقط وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية وتم الإعلان عنها حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2027 هو غرة شهر رمضان المبارك وفقا للرؤية الشرعية للهلال ومن ثم فإن استطلاع هلال الشهر الكريم سيكون يوم 29 من شهر شعبان 1445.

وأكدت الحسابات الفلكية أن عدة شهر رمضان 1445/ 2024سيكون 30 يوما وأن عدد ساعات الصيام هذا العام ستتراوح من من 13 إلى 14 ساعة يوميا وفقا للامساكية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلاة في رمضان.

موعد آذان المغرب في رمضان 2024

يرفع آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:01 مساء فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا بتوقيت القاهرة وفقا للامساكية شهر رمضان المبارك 2024 وبذلك يكون أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان المبارك.



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