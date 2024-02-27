الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024.. وموعد استطلاع الهلال

صلاة التراويح
صلاة التراويح

ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي مع اقتراب استطلاع هلال الشهر الكريم ورغبة الملايين من المسلمين في أداء صلاة القيام في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024 ستكون بنفس ضوابط وأحكام العام الماضي عقب انتهاء التقييد الذي تم فرضه على المصليين منذ انتشار جائحة كورونا العالمية خوفا على سلامتهم.

وأن إمام كل مسجد سيعلن قبل استطلاع هلال شهر رمضان أداء صلاة التراويح بجزء كامل أو غير ذلك بالاتفاق مع رواد المسجد. وأشارت الأوقاف إلى أن هناك مسجد واحد فقط سيتم الإعلان عنه سيقيم الصلاة بسور صغيرة من القرآن الكريم تخفيفا على كبار السن وأصحاب الأعذار مثل المرضى والسيدات الحوامل.

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صلاة التراويح رمضان 2024

تعد صلاة التراويح من الصلوات التي تقع تحت حكم السنة المؤكدة للرجال والنساء حيث تؤدي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك بعد أداء صلاة العشاء وسنتها وقبل صلاة الشفع والوتر حيث صلاها الرسول صل الله عليه وسلم في جماعة ثم ترك الاجتماع عليها مخافة أن تفرض على أمته وفضل أداؤها في منزله.

وحث عليها صلوات الله وسلامه عليه في قوله (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وتم أداؤها في المساجد مرة أخرى في جماعة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقب انقطاع الوحي بوفاة الرسول صل الله عليه وسلم.

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شهر رمضان 2024

يأتي شهر رمضان 2024 _ 1445 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها علماء معهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والذي يعد الجهة الرسمية التي تحدد توقيت الشهور الهجرية وفقا لحساب النجوم والكواكب.

ويتم استطلاع هلال رمضان من خلال مراكز تابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

 

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