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مواقيت الصلاة في رمضان 2024 أول يوم.. وضوابط التراويح

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في رمضان

يتسأل المواطنين عن مواقيت الصلاة في رمضان 2024 لذلك تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفقا للإمساكية التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلوات الخميس في كافة محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024 أول يوم

يعرض الدستور للقراء مواقيت الصلاة في رمضان 2024 أول يوم وفقا للإمساكية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الأيام المقبلة وفقا للحسابات الفلكية والتي جاءت كما يلي:-

1 رمضان 1445 - 2024 

  • موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.
  • موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرا.
  • موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.
  • موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا.
  • موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:18 مساءا.

وبذلك تكون عدد ساعات الصيام قد بلغت 13 ساعة و18 دقيقة وهو أقصر أيام صيام شهر رمضان المبارك 2024 - 1445 وفقا للإمساكية.

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موعد أول أيام رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 وذلك من خلال 7 مراكز استطلاع تابعة للمعهد القومي للبحوث الفليكة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم الاستطلاع من خلال العين المجردة دون استخدام أجهزة حديثة مثل التلسكوب وما إلى ذلك وذلك للتيقن رؤية الهلال.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام الشهر الكريم سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 واكون عدته نحو 30 يوما كاملة حيث تم إجراء الأبحاث الفليكة داخل معامل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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ضوابط صلاة الترويح في رمضان 2024

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إقامة صلاة التراويح بنفس ضوابط العام الماضي مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها خلال شهر رمضان المبارك وذلك عقب نجاح الخطة الرمضانية التي تم إعدادها العام الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

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