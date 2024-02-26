حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445.. وأدعية استقبال رمضان

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445 محور تساؤل من ملايين مسلمين حول العالم وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك رغبة الكثيرين في استثمار أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالي رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار خلال الشهر الكريم.

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445

مع انقضاء ليلة النصف من شعبان تجيب دار الإفتاء المصرية على تساؤل الملايين من المسلمين عن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445 وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث أكدت أنه يجوز صيام أيام النصف الثاني من شهر شعبان المبارك إذا وافق عادة للمسلم كصيام يوم الاثنين والخميس أو قضاء أو تذر وغير ذلك من أنواع الصيام التي لها سبب في الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا شهر رمضان فقط ولكنه كان يصوم أغلب أيام شهر شعبان لذلك يجوز صيام شهر شعبان متقطع على الرغم من وجود نهي عن ذلك في حالة عدم وجود عادة للشخص الصائم أو قضاء.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي أعدها خبراء معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والتي أوضحت موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 فلكيا.

ويكون أقل أيام الصيام خلال شهر رمضان المبارك هو يوم الاثنين الموافق 1 رمضان 1445 حيث يصوم المصريين نحو 13 ساعة و18 دقيقة وأطول عدد ساعات صيام في يوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445 حيث يصوم المصريين نحو 14 ساعة و14 دقيقة.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

يمكن الاستعانة ببعض صيغ أدعية استقبال شهر رمضان المبارك الواردة كما يلي:-

اللهم بلغنا شهر رمضان.. وأعنا عن الصيام والقيام.. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.. اللهم أهل علينا شهرك الكريم المبارك في أتم صحة وعافية.. والستر والرضا نحت وجميع المسلمين.. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا تلاوة القرآن وتدبر آياته.

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