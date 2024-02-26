الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، حيث يتبقى أيام قليلة على حلول شهر رمضان، الذي من المقرر حلوله في 11 مارس 2024.

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 خلال الأسبوع الأول

موعد شهر رمضان 2024

 وفقًا للحسابات الفلكية، التي أعلنت عنها دار الإفتاء المصرية، حيث يتبقى أقل من 14 يومًا على حلول شهر رمضان الكريم.

شهر رمضان يوافق كام ميلادي 2024

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  خلال منشور له على موقعه الإلكتروني إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024

وحسب منشور المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن  الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل والذي يوافق 30 رمضان، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يوما

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 

من الممكن أن نرسل هذه التهنئة لمن نحبهم خلال الشهر "طهر الله قلبك، وأزاح الله همك، وغفر الله ذنبك، وكثر الله أحبابك، وبارك الله عملك، وفرج الله قربك، وأصلح الله أهلك، وسدد الله رأيك، وبارك الله في يومك وغدك، وكل عام وأنت بخير.

أدعية مستحبة قبل حلول شهر رمضان المبارك 

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. دعاء 1 رمضان اللهم أهَلْه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

عدد الايام المتبقية على شهر رمضان شهر رمضان 2024 موعد شهر رمضان 2024 شهر رمضان موعد عيد الفطر موعد عيد الفطر 2024 تهنئة بحلول شهر رمضان رمضان المبارك

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 .. عرض برومو مسلسل محارب خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

عاجل.. المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

المتهم بقتل طليقته أمام المارة فى قفص الاتهام بجنايات الفيوم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي