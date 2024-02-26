عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، حيث يتبقى أيام قليلة على حلول شهر رمضان، الذي من المقرر حلوله في 11 مارس 2024.

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، التي أعلنت عنها دار الإفتاء المصرية، حيث يتبقى أقل من 14 يومًا على حلول شهر رمضان الكريم.

شهر رمضان يوافق كام ميلادي 2024

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال منشور له على موقعه الإلكتروني إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024

وحسب منشور المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل والذي يوافق 30 رمضان، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يوما

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

من الممكن أن نرسل هذه التهنئة لمن نحبهم خلال الشهر "طهر الله قلبك، وأزاح الله همك، وغفر الله ذنبك، وكثر الله أحبابك، وبارك الله عملك، وفرج الله قربك، وأصلح الله أهلك، وسدد الله رأيك، وبارك الله في يومك وغدك، وكل عام وأنت بخير.

أدعية مستحبة قبل حلول شهر رمضان المبارك

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. دعاء 1 رمضان اللهم أهَلْه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.