الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أيام إجازات شهر رمضان 2024 وموعد بدايته ونهايته فلكيا

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثيرون عن إجازات شهر رمضان 2024 ، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم للحصول على وقت فراغ للتعبد والتقرب إلى الله، ويرصد الدستور في التقرير التالي اجازات شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| خريطة مسلسلات وبرامج وأنيميشن المتحدة

موعد شهر رمضان 2024

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

متى ينتهي رمضان 2024؟

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 إبريل أول أيام شهر رمضان الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2024.. اعرف موعد أذان الفجر والمغرب في شهر الصيام

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445.. ماذا نقول عند رؤيته؟

إجازات شهر رمضان 1445

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

 

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

 

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر المبارك العام الحالي 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

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