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مسلسلات شهر رمضان 2024| قصة مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضى

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ننشر مسلسلات شهر رمضان 2024 فالعديد من المشاهدين ومحبى الفنان أحمد العوضي ينتظرون مسلسل حق عرب فى دراما رمضان لعام 2024، ويتميز أحمد العوضي بتقديم الأدوار المعروفة بالشهامة والشجاعة، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل قصة مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي والابطال المشاركين.

مسلسلات شهر رمضان 2024
 

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي يأتى فى ضمن مسلسلات رمضان لعام 3034، ويعتبر المسلسل من المسلسلات المنتظرة للعديد من المشاهدين فى رمضان 2024 حيث يشارك فيه العديد من الفنانون وهو ذات طابع خاص لانه يتم تصويره داخل حارة شعبية وترصد الدستور قصته بالتفاصيل خلال التقرير.

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ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

مسلسلات شهر رمضان 2024
 

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة “الإسكندراني”، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى “اللي مالوش كبير” و"ضرب نار"، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضاني الجديد الذي يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

يشاركه في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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