"بعلبك" حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع فى لبنان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "بعلبك.. حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع في لبنان".

وأشار التقرير إلى أنه فوق قمة سهل البقاع في لبنان تقف بشموخ مدينة بعلبك لتظهر لنا مدى القوة الحضرية التي شهدتها عبر العصور المختلفة، وقد ذكر بعلبك في العهد القديم بمعنى إله وادي البقاع، في حين يرى المؤرخون أن اسمها يعود للإله بعل، وهو إله الحرب عند الكنعانيين، وإله الشمس عند الفينيقيين خاصة بأنهم لهم معبد بناه الفينيقيون على أرضها.

إنشاء المدينة في القرن الـ20 قبل الميلاد

وتعني هليوبوليس بـمدينة الشمس، وتحد بعلبك سلاسل جبال من الجانبين الشرقي والغربي، وترتفع أرضها بحوالي 1163 مترًا عن سطح البحر.

المدينة أنشأها الفينيقيون في أوائل القرن الـ20 قبل المبلاد، وكان أول هيكل في المدينة لإله الشمس بعل الذي يختفي وراء أعمدة معبد جوبيتر الرومانية، كما عُصر بها على مغارات للطحين ومغارات متداخلة تدل على وجود حياة اجتماعية كاملة.