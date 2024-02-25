الدفاع الأوكرانية: 50% من التزامات الأسلحة الغربية لم تصل فى الوقت المحدد

قال وزير الدفاع الأوكراني إن 50% من التزامات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لم تصل في الوقت المحدد.

مواقع قيادة قريبة من جبهة القتال لتحليل ساحة المعركة

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، ووزير الدفاع رستم أوميروف، اليوم، مواقع قيادة قريبة من جبهة القتال لتحليل ساحة المعركة وتعزيز الدفاعات.

وقال سيرسكي: "أجرينا تحليلا للوضع الحالي بالتفصيل، وناقشنا الخطوات الإضافية اللازمة، وفي مقدمتها حماية القوات من الطائرات المُسيّرة والغارات بالقصف الجوي، بالإضافة إلى تعزيز مناطق معينة من الجبهة".