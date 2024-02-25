تصدير كلينكر وجبس وصودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية 

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والجبس والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة BELHAVEN القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 33 ألف طن من خام الكلينكر و28500 طن جبس والتصدير إلى غانا حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لمواد البناء عبر الميناء.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MT PANDRMA القادمة من تركيا وذلك لشحن 9 آلاف طن صودا كاوية إلى اليونان.

كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة ZAMZAM وذلك لتفريغ 3465 طن رخام لتغادر السفينة مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفي هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.



وفي شأن آخر أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم ورخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة K. RUBY القادمة من تركيا لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام عبر الميناء.

كما وصل الميناء السفينة ALGOMA VALOUR القادمة من تركيا وذلك لشحن 55 الف طن ملح وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى أمريكا.

كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة NIKKEI PROGRESSO القادمة من أمريكا وذلك لتفريغ 47500 طن فحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MG DERIN القادمة من تركيا وذلك لشحن 5750 طن صودا كاوية.

كما استقبل الميناء السفينة PRINCESS HANNA وذلك لتفريغ 7585 طن رخام لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

تصدير كلينكر وجبس

تصدير كلينكر وجبس

تصدير كلينكر وجبس