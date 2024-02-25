الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد": لا مجال للمُقصرين فى أداء عملهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بـبورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمدارس إدارة جنوب التعليمية.

وأكد  أن الجولة تأتي في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة دون استثناء.

 

وكيل تعليم بورسعيد: لا مجال للمقصرين والمتسيبين بين صفوف العاملين 

وحضر "عبدالتواب" طابور الصباح بمدرسة اليرموك الابتدائية مشاركًا الطلاب أداء تحية العلم، كما تفقد القاعات الدراسية البالغ عددها 18 قاعة والمعامل ومكتبة المدرسة المجهزة لخدمة 779 طالبًا وطالبة، محيلًا إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لعدم انضباط الطابور الصباحي والعملية التعليمية.

وفي مدرسة الشهيد عبدالغني الزيني الإعدادية للبنين، تفقد القاعات الدراسية البالغ عددها 17 قاعة والمعامل ومقر لجنة النظام والمراقبة للمدرسة بنظام بابل شيت والمكتبة لخدمة 793 طالبًا، موجهًا بإحالة مسئولي الإشراف اليومي للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لضم الفصول رغم توافر المعلمين.

واختتم وكيل الوزارة جولته بمدرسة عاطف السادات الابتدائية التي تضم ٢١ قاعة دراسية لخدمة ٩٥٣ طالبًا وطالبة، مثنيًا على تفعيل الأنشطة التربوية وانضباط العملية التعليمية بها وانتظام المعلمين والعاملين، مشيدًا بنسبة حضور الطلاب بجميع الفصول، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وتحدث  خلال الجولة مع الطلاب محفزًا بضرورة الاعتماد على أنفسهم في تحصيل العلم ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت، مشددًا على ضرورة الحضور للمدرسة المكان الشرعي لتلقي العلم حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.

وأكد "عبدالتواب" أن تعليم بورسعيد لن يتراخى أو يتستر على المتسيبين والمقصرين عن أداء عملهم، وصولًا لتحقيق الصالح العام وتغليب مصلحة الطالب والارتقاء بالعملية التعليمية بكافة أركانها.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد تعليم التربية والتعليم طلبة مدارس

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