الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتفقد عدد من المشروعات

 اللواء عادل الغضبان،
 اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حسن شحاتة، وزير العمل، وقيادات مديرية العمل، ونواب برلمان بالمحافظة حيث يأتي هذا النشاط في إطار جولات الوزير في المحافظات ومواقع العمل بهدف تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة والخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزير تسليم عقود عمل لذوي همم، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة، وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ويشهد الوزير عرض فيديو عن نشاط مديرية العمل، وقصص نجاح متدربين وذوي همم.

ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعًا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين، والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم.

كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية، كثاني محافظة يشهد فيها الوزير عملية البث بعد محافظة الإسكندرية، وذلك قبل أيام قليلة.

�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
�اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
حسن شحاتة وزير العمل بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ذوي الهمم إجراء جولة تفقدية

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