حملة نظافة مكبرة بمساجد بورسعيد استعدادًا لشهر رمضان (صور)

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف فى بورسعيد، انطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما شملت أعمال النظافة كنس وتنظيف سجاد وفرش المساجد، وتنظيف وتطهير أماكن الوضوء ودورات المياه، ورش المطهرات والمعطرات، وكذلك تنظيف الجدران والمقاعد وكراسي كبار السن، وإعادة ترتيب المصاحف وتنظيم المسجد، على أن تظهر في أبهى صورها في شهر العبادات.

وأكد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن الحملة شملت المساجد الكبري بعدد من أحياء المحافظة، وتستكمل أعمالها خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مساجد بورسعيد، وتأتي في إطار خدمة بيوت الله عز وجل، وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، واستمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الإثنين الماضي استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

الحفاظ على النظافة مطلب شرعي

كان قد أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في بيان سابق، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله عز وجل أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد أن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يُعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك لاستقبال المصلين خلال صلاوات التراويح والندوات الدينية داخل المساجد الكبرى بالمدينة الباسلة.

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