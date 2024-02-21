محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال رمضان (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا وذلك لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد أحمد عبد الجواد ومساعد مدير الأمن اللواء محمد عبد الله ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديري المديريات وعدد من الجهات المختصة وشباب الأحزاب والجمعيات الأهلية.

اللواء عادل الغضبان يوجه بإقامة أنشطة ودورات تثقيفية للشباب

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

المحافظ يوجه رؤساء الأحياء بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف أعمال النظافة المستمرة فى كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة فى المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميدانى لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

كما شدد على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية (كمية – جودة)، تكثيف الحملات على (المجزر – محال بيع الطيورالحية - المطاعم – محال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه (تقليدى –الغازالطبيعى) وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة (تجارى – منزلى) وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

ووجه بتنظيم مسابقة "فائزون رمضان" للأعمار من سن ٣ إلى ١٨ سنة لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني، تنطلق في شهر رمضان المعظم، ووجه اللواء عادل الغضبان مديرية «الشباب والرياضة» بإقامة أنشطة ودورات تثقيفية للشباب.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث