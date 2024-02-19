محافظ بورسعيد يتفقد منافذ "أهلًا رمضان"

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المنافذ المتنقلة لمبادرة «أهلًا رمضان» للسلع الغذائية الأساسية، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز، وزيت الطعام واللحوم والسكر، التي تلبي احتياجات المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بأسعار مخفضة، ورافقه خلالها الأستاذ محمد عوض، مدير مديرية التموين.

واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوافرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة»، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك للتيسير على المواطنين لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، طول شهر رمضان المبارك، بالحي الإماراتي، وسوق العصر، وسوق علي.

وتتضمن مبادرة «أهلًا رمضان» تخفيض الأسعار ببيع كيلو اللحوم بـ٢٧٠ جنيهًا، وكيلو السكر بـ٢٧ جنيهًا، وعبوة الزيت بـ٧٠ جنيهًا، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية المختلفة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث