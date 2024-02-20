الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين في تنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المشاركين في تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، وتحمل اسم القارئ الشيخ "الشحات محمد أنور"، حيث شاركت حوالي 60 دولة حول العالم.

وحضر الحفل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد عن إطلاق مسابقة "فائزون رمضان" للأعمار من ٣ إلى ١٨ سنة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، وثنى على جهودهم في تنفيذها بصورة مشرفة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي في نجاح أي فعالية تقام في بورسعيد، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بتنظيم المسابقة في بورسعيد للعام السابع على التوالي، مشيراً إلى أن أبناء بورسعيد فائزون لأنهم استضافوا المسابقة. وأكد أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها تستضيف أفكار الشباب، مشيراً إلى أن مصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، وجهودهم في تنفيذها بصورة مشرفة، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي الذي يساهم في نجاح أي عمل تقوم به محافظة بورسعيد، متطرقا للحديث حول التطور الذي تشهده بورسعيد في مختلف المجالات

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، مشيراً إلى أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السابع على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون لأنهم احتضنوا المسابقة. وأكد محافظ بورسعيد أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، وأن مصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية.

وشارك في المسابقة 60 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى دول عربية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للفائزين في الأفرع الأربعة للمسابقة.

كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم مسابقة "فائزون رمضان" للأعمار من سن ٣ إلى ١٨ سنة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، مشيداً بجهود القائمين على هذا العمل الديني العالمي.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد القرآن الكريم ٦٠ دولة الدورة السابعة اختبارات

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