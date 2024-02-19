اليوم.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" المقام داخل بازار بورسعيد الجديد

يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق، جاء ذلك لقاء محافظ بورسعيد برئيس الغرفة التجارية.

وتابع المحافظ: الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، اليوم في تمام الساعة 8 مساء والمقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات الموجودة في البازار.

وشدد على ضرورة وضع الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، كذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه، موجها الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد ومجلس إدارتها، برئاسة الأستاذ محمد سعدة، على جهودهم في إقامة المعرض.

من جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لموافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد، بالإضافة إلى تعاون المحافظ المثمر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة المعرض بالشكل الذي يليق بالمحافظة ومظهرها الحضاري.

جانب من الحدث

جانب من الحدث