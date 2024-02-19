الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" المقام داخل بازار بورسعيد الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم  الإثنين، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق، جاء ذلك لقاء محافظ بورسعيد برئيس الغرفة التجارية.

 

وتابع المحافظ: الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، اليوم في تمام الساعة 8 مساء والمقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات الموجودة في البازار.

 

وشدد على ضرورة وضع الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، كذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه، موجها الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد ومجلس إدارتها، برئاسة الأستاذ محمد سعدة، على جهودهم في إقامة المعرض.

 

من جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لموافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد، بالإضافة إلى تعاون المحافظ المثمر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة المعرض بالشكل الذي يليق بالمحافظة ومظهرها الحضاري.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد الغرفة التجارية سلع اهلا رمضان 13 معرض أهلا رمضان

مواد متعلقة

الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد غدًا (صور)

محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية

جامعة بورسعيد تنظم ورشة عمل الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعة ليفربول

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

محافظ بورسعيد: إزالة 10حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين ببورسعيد

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة السيدة خديجة بضواحي بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة عدد من محطات الصرف الصحى

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو