استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة السيدة خديجة بضواحي بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، والتي تشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة للمرة الأولى من نوعها، فإنه يجرى العمل في رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة خديجة بالضواحي، بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه "الغضبان" بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة وفقا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

متابعة مستجدات العمل في إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من محطات الصرف الصحي

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة ٱخر مستجدات العمل في إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها متابعة سير العمل في محطة الصرف الصحي الصناعي بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد دياب رئيس المنطقة الحرة للاستثمار، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع شركة مياه الشرب، والمهندسة أسماء شكري رئيس جهاز بورسعيد للهيئة القومية لمياه الشرب

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، موقف الاستلام النهائي لشبكات الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد وشبكة صرف الأمطار والأعمال المدنية بمحطة الرفع، كما تابع موقف العمل في نهو أعمال السور المحيط بمحطة الرفع للصرف الصحي، ومتابعة أعمال توريد وتركيب المصافي والفلاتر على مخارج المصانع، و متابعة أعمال ملس وتطهير شبكة الانحدار وشبكة صرف الأمطار، و ايضا موقف العمل فيما يتعلق بقيام الشبكة القابضة بالتنسيق مع المقاولون العرب فيما يخص التشغيل التجريبي للطلمبات الخاصة بمشروع فصل تصرفات محطة رفع الاستثمار عن محطة الرفع s10 لمدة شهر ونصف طبقا لبرنامج التشغيل المعد بمعرفة الشركة القابضة.

أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع

أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع

أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع