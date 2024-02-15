محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة عدد من محطات الصرف الصحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات العمل في إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها متابعة سير العمل في محطة الصرف الصحي / الصناعي بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، موقف الاستلام النهائي لشبكات الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد وشبكة صرف الأمطار والأعمال المدنية بمحطة الرفع، كما تابع موقف العمل في نهو أعمال السور المحيط بمحطة الرفع للصرف الصحي، ومتابعة أعمال توريد وتركيب المصافي والفلاتر على مخارج المصانع، ومتابعة أعمال ملس وتطهير شبكة الانحدار وشبكة صرف الأمطار، وأيضًا موقف العمل فيما يتعلق بقيام الشبكة القابضة بالتنسيق مع المقاولون العرب فيما يخص التشغيل التجريبي للطلمبات الخاصة بمشروع فصل تصرفات محطة رفع الاستثمار عن محطة الرفع s10 لمدة شهر ونصف طبقًا لبرنامج التشغيل المعد بمعرفة الشركة القابضة.

وشدد محافظ بورسعيد، على تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المختصة لسرعة إنجاز العمل وإزالة أي معوقات خاصة بسرعة إنهاء وتطوير العمل في محطات الصرف الصحي الصناعي بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار وأيضًا عدد من محطات الصرف الصحي الجديدة بالمحافظة.

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