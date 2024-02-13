الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع العمل بتطوير منطقة زمزم في حي الضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم بحي الضواحي، في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية، وتماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، يرافقه نائبه الدكتور عمرو عثمان، وورئيس حي الضواحي، اسمر الموافي، وعدد من الجهات التنفيذية.

أكد المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطوير منطقة زمزم 

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة والطرق في أقرب وقت، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ومنظومة الطرق تماشيًا مع خطة المحافظة لإحداث التنمية على كافة الأصعدة.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة  شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس مدير عام منطقة تعمير بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه  بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

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أعمال توسعة اعمال اضاءه تطوير أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد

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