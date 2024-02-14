"الغضبان" يفتتح ورشة عمل لإعداد أدلة إرشادية للهوية البصرية بالمحافظات

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الإقليمية التوجيهية لتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد أدلة ارشادية للهوية البصرية بالمحافظات، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام.

حضر ورشة العمل كل من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني حسيني ممثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتورة نهى جمال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ووفد من محافظات الاسماعيلية والسويس وسيناء وعدد من الجهات التنفيذية ببورسعيد.

“الغضبان” يستعرض إنجازات الدولة ببورسعيد

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالحضور وعلى رأسهم لجنة وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أهمية الورشة التوعوية التي تأتي حول تعميق مفهوم الهوية البصرية في المحافظات المصرية، لافتا إلى أن الهوية البصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة المحيطة، ولها تأثير كبير في تعزيز الولاء والانتماء لدى المواطنين تجاه الدولة المصرية.

وأشار “الغضبان” إلى أن بورسعيد استطاعت تحقيق تعزيز الهوية البصرية لدى المواطن من خلال العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة « حدائق بلا أسوار»، والتى أولتها بورسعيد اهتماما كبيرا، انطلاقا من أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وفتح منافذ ومنتديات ترفيهية أمام المواطنين بدون رسوم، لتعزز الانتماء لدى المواطن.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على نقل خبرات محافظة بورسعيد الحضارية والتنموية للمحافظات الاخرى، حيث عرض المحافظ فيليمين حول إنجازات بورسعيد في جميع المجالات، مؤكدا أن هذه الإنجازات على أرض الواقع، هي التي ساهمت في توفير مادة إعلامية تخاطب المواطن، منوها بأن الهوية البصرية لمحافظة بورسعيد تتجسد في كل مكان سواء المدارس أو الشوارع او المعالم الأثرية أو المنشآت الخدمية والحدائق وغيرها.

ومن جانبه، توجه الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية وعضو لجنة الهوية البصرية بوزارة التنمية المحلية بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال وتوفير الدعم اللازم لإقامة الورشة التوعوية، قائلا إنه اختيار موفق لتجمع عدد من محافظات شرق الدلتا والقناة في بورسعيد، معربا عن فخره بما لمسه من إنجازات على أرض الواقع فور وصوله لبورسعيد.

واستعرض مستشار وزير التنمية المحلية محاور موضوع الهوية البصرية، والتي شملت دور وزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية التي بشأنها تؤثر في الهوية البصرية، مثل ملف اصدار تراخيص المباني والمحلات والسمة البصرية لما يتم انشاؤه في المدن والمحليات.

كما تناول بالشرح برامج الإدارة المحلية التي ترتبط بالهوية البصرية، و منها برنامج الخدمات المجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، فضلا عن ملف الاشتراطات البنائية والتصالح في مخلفات البناء، ومتابعة تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية.

كما يتضمن برنامج الورشة أيضا عرض جهود وزارة التنمية المحلية ذات الصلة بالهوية البصرية واطلاق برامج التنمية المحلية المطورة، وأهداف خلق هوية بصرية للمحافظات، ومنهجية العمل على إعداد الهوية البصرية على المستوى الوزاري.

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