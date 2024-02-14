محافظ بورسعيد يستعرض ملاحظات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا؛ لاستعراض ومناقشة الملاحظات الخاصة بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء طبقًا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ومهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفواد، ومهندسة منال الخيري، مديرة تنظيم وإدارة هندسية بحي الضواحي، ومهندسة وفاء علي النبع مهندسة تنظيم، ومهندسة اية أسامة علي حي العرب.

واستمع محافظ بورسعيد، للتقرير الوارد من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء طبقاء لمنظومة الاشتراطات البناية الجديدة، حيث أنه تم أخذ عينة عشوائية من تراخيص البناء الصادره بنطاق حي الضواحي لدراسة مدى مطابقتها للشروط الفنية والاشتراطات البنائية والكودات ومتابعة أعمال التنفيذ بالموقع، وتم تلافي جميع الملاحظات الواردة من جهاز التفتيش.

ووجَّه المحافظ، بتعميم الملاحظات والتوصيات الواردة من جهاز التفتيش على جميع الاحياء لأخذها ف الاعتبار لضبط منظومة تراخيص البناء الجديدة طبقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالتعاون المثمر بين الجهات المختصة، موجهًا باستمرار التنسيق التام بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال ودقتها.

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