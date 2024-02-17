السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة بورسعيد تنظم ورشة عمل الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة ليفربول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم، ورشة عمل الذكاء الاصطناعي للأكاديميين، الإبداع وتطوير الأداء المهني والبحثي في عصر الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة.

وافتتحت الورشة الدكتور راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد، للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شيرين الدسوقي، عميد كلية التربية، والدكتور جيهان بسيوني، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، وضمت الورشة العديد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالجامعة.

قامت بتنسيق ورشة العمل الدكتورة يارا شكري، مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية وتضم الورشة جزء وجهًا لوجه يحاضر فيه الدكتورة نشوى إسماعيل، من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة وجزء أونلاين يحاضر فيه البروفيسور "آن آدمز" من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

وأشارت الدكتورة راوية رزق، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، حيث أنه أداة رئيسية من أدوات الوظائف المستقبلية في العصر الحالي، كما أشارت إلى دور الجامعة البارز في العلاقات الدولية، حيث أُقيمت في الآونة الأخيرة العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل بالتعاون مع جامعات دولية عديدة، مما يؤثر على رفع الجامعة في التصنيفات الدولية العديدة، ووجَّهت كلامها إلى أهمية الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وتوفير كل الأدوات الحديثة للتدريب.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جامعة بورسعيد بورسعيد الدراسات العاليا البحوث التربية

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